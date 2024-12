Espécie de bazuca capaz de perfurar tanques blindados é encontrada na casa de morador do RJ

Uma arma de guerra , capaz de perfurar tanques blindados e até aeronaves de pequeno porte, foi apreendida no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (2). O armamento foi encontrado em Jacarepaguá, na zona oeste, e é utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos . O suspeito de manter a arma em casa será ouvido na delegacia. A arma, uma espécie de bazuca, foi encaminhada para a perícia técnica e as investigações vão prosseguir para identificar possíveis conexões com organizações criminosas.