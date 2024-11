Após surtos e ameaças, proprietário de fábrica ilegal de munições é detido em SP

A Polícia Civil de São Paulo descobriu uma fábrica clandestina de munições para armamentos de grosso calibre neste domingo (24), no bairro do Campo Belo, na zona sul da capital. A descoberta se deu após o proprietário do imóvel, que era um colecionador de armamentos pesados , ter um surto e ameaçar seus vizinhos. O homem foi preso indiciado por porte ilegal de armas , uma vez que além das munições, 19 fuzis e metralhadoras foram encontradas no imóvel.