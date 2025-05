Justiça do Rio de Janeiro realiza terceira audiência sobre caso de órgãos transplantados com HIV

A Justiça do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (5), a terceira audiência de instrução e julgamento do caso dos órgãos transplantados com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Ao todo, 17 testemunhas foram ouvidas. Na última audiência, que aconteceu em abril, foram ouvidas seis testemunhas e três vítimas.



Seis réus que tinham relação com o laboratório contratado pelo governo estadual para fazer o exame de sorologia são julgados no processo. O laboratório emitiu laudos fraudulentos, que não identificaram o vírus HIV em órgão de dois doadores.



Todos os réus foram denunciados por lesão corporal gravíssima, associação criminosa, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Todos estão soltos e cumprem medidas cautelares. Não há uma data para o julgamento.