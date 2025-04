ANP determina esvaziamento de plataforma da Petrobras que pegou fogo na Bacia de Campos (RJ)

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) determinou o esvaziamento da plataforma da Petrobras que explodiu e pegou fogo nesta segunda-feira (21) na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Cinco trabalhadores seguem internados, um deles na UTI. Foram identificadas diversas falhas críticas na resposta ao incidente, incluindo falta de informações básicas sobre a segurança na plataforma.



Cinco horas depois que o fogo foi controlado, 117 trabalhadores seguiam a bordo da plataforma — número muito superior ao limite de 46 pessoas previsto nos procedimentos internos da empresa. A ANP apontou ainda a falta de um plano efetivo de evacuação e o desconhecimento sobre a origem do vazamento de gás que teria causado a explosão .