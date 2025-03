Família cai em golpe ao tentar vender videogame para comprar remédios de alto custo

Um homem caiu em um golpe após tentar vender um videogame nas redes sociais para custear os remédios caros do filho, que tem o transtorno do espectro autista. Depois de postar o anúncio, uma mulher se mostrou interessada, mas ela já fazia parte do início da armação.



A vítima chegou a conversar por ligação com os estelionatários , mas assim que os bandidos buscaram o videogame, sumiram e nunca realizaram o pagamento.



A RECORD conseguiu entrar em contato com os estelionatários, que afirmaram fazer parte de uma quadrilha que só aplica esse tipo de golpe. Eles ainda perguntaram 'se era só isso' e que estavam 'trabalhando'.