Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30

A polícia prendeu o comandante da embarcação que colidiu com uma ponte em construção em Belém, no Pará . A prisão foi confirmada quase 12 horas após o acidente, que ocorreu neste domingo (17). A obra é uma das mais de 30 em andamento para a COP30 . O suspeito fugiu depois da batida e foi localizado na casa de familiares. O barco foi apreendido e passou por perícia, cujo laudo deverá compor o inquérito que apura as circunstâncias da colisão.