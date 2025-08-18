Jovens usam pista de corrida para dar ‘grau’ de bicicleta motorizada e colocam atletas em risco

Jovens com bicicletas motorizadas têm usado um centro esportivo de Bauru (SP) como pista de corrida, andando em alta velocidade e fazendo manobras perigosas perto de atletas. Imagens gravadas por uma testemunha mostram dois homens, aparentemente adolescentes, passando muito perto de pessoas que praticam atividades físicas, incluindo uma mulher que caminhava pela pista e dois jovens em bicicletas normais.



O complexo esportivo não possui barreiras para impedir a entrada de pessoas, o que aumenta o risco de acidentes. A Secretaria Municipal de Esportes informou que medidas serão tomadas para sinalizar a área interna e externa e evitar que a pista seja usada para rachas, garantindo segurança para atletas amadores e profissionais.