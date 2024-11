Influenciadora ‘Mendigata de Goiás’ é presa por tráfico de drogas

“Uma verdadeira profissional do crime ”, disse o tenente da Polícia Militar de Goiânia, Cléber Martins, ao abordar a prisão de Yre Sales Duarte, ou “Mendigata de Goiás”, como é conhecida nas redes sociais. A mulher, que acumula mais de 400 mil seguidores em suas contas em plataformas digitais, foi flagrada na companhia de dois homens em um carro, com 50 porções de crack e quatro facas com resquícios da droga. Ela foi detida por tráfico e associação ao tráfico de drogas, e liberada sob a condição de usar tornozeleira eletrônica após audiência de custódia.