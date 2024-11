Kamala reconhece derrota e diz que parabenizou Trump: 'Buscar uma transferência de poder em paz'

“Hoje mais cedo conversei com Trump , dei os parabéns e disse para ele que vamos buscar uma transferência de poder em paz e ajudar em todo o processo de transição”, disse Kamala Harris, durante seu primeiro discurso após o resultado das eleições norte-americanas, nesta quarta-feira (6), em Washington.



A candidata democrata reconheceu a derrota , mas disse que nunca desistirá da luta pela democracia, por uma Justiça igualitária e pelos ideais do povo americano. “Aos jovens que nos assistem, eu também os amo, entendo estarem desapontados neste momento. Mas nunca desistam, nunca parem de tentar, nunca escutem quando uma pessoa fala que algo é impossível. Vocês têm a capacidade de fazer o bem, o extraordinário, aqui não é momento de desistir”, falou Kamala.



Ela encerrou o discurso com uma mensagem de otimismo e de fé, dizendo que o trabalho árduo deve ser o guia para perseguir uma promessa de país "extraordinário".