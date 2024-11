'Tiro no pé': entenda por que Kamala 'entregou' a vitória para Trump

Em entrevista ao Alerta Brasil, da RECORD NEWS, o professor e doutor em direito internacional Vladimir Feijó afirmou que a própria campanha de Kamala Harris “entregou” a presidência dos Estados Unidos para Donald Trump “com muito mais facilidade do que poderia ser”. Para o especialista, a candidata democrata “deu um tiro no próprio pé” ao se comprometer em tentar defender a imagem de Joe Biden e por não ter se posicionado contra as guerras no Oriente Médio .