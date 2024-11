Morte de Liam Payne: polícia foi a hotel para conter homem que estaria sob efeito de álcool e drogas

A imprensa argentina confirmou um chamado à polícia para o hotel em que o cantor Liam Payne, de 31 anos , ex-integrante da banda britânica One Direction, foi encontrado morto, nesta quarta-feira (16), em Buenos Aires. Ainda segundo o comunicado, os agentes foram acionados para conter um homem agressivo, e que poderia estar sob a influência de álcool e drogas.



Segundo o jornal La Nacion, Liam teria caído do terceiro andar do hotel localizado em Palermo, bairro nobre em Buenos Aires, e não resistiu aos ferimentos gravíssimos. Ainda de acordo com o noticiário argentino, a altura da queda seria em torno de 13 metros.