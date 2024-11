Mulher e amante confessam assassinato de homem desaparecido há três meses no RS

Um homem foi encontrado morto em um sítio localizado na zona rural de Gravataí, no Rio Grande do Sul , na última quinta-feira (7), três meses após desaparecer. O corpo de Jurmar dos Santos, de 58 anos, estava enterrado no imóvel. O local foi descoberto pela polícia após a namorada da vítima e o amante, que confessaram envolvimento no homicídio, indicarem o endereço. Segundo as investigações, Jurmar estava há um mês em relacionamento com a suspeita, que conheceu nas redes sociais . A família do homem registrou seu desaparecimento em agosto, após estranhar a falta de contato. A dupla foi presa, e a motivação do crime continua sendo investigada.