'Ainda temos 97 mil famílias na extrema pobreza', diz governador ao lançar Maranhão Livre da Fome

Foi lançado, nesta sexta-feira (9), o programa Maranhão Livre da Fome , que irá oferecer um benefício de R$ 200,00 por mês, exclusivo para compra de alimentos, para as famílias cadastradas. Na primeira etapa, mais de 95 mil famílias serão alcançadas. O governador do estado, Carlos Brandão, conversa com exclusividade com a RECORD NEWS sobre o projeto.



Brandão explica que o programa atuará em complemento ao Bolsa Família , com um auxílio às famílias que tenham renda menor que R$ 218,00. A meta é atingir aproximadamente 97 mil famílias na extrema pobreza, o que se reflete em cerca 430 mil pessoas. Inicialmente o projeto está em implementação na região de quatro municípios, com aproximadamente 4.300 pessoas auxiliadas.



Além do apoio financeiro, o governador explicou que o projeto será realizado em etapas, com acolhimento médico inicial, atendendo às necessidades gerais do acolhido, como vacinas e tratamentos médicos. Outras etapas seriam a qualificação profissional dessa população e a inserção no mercado de trabalho, além da distribuição de kits de trabalho para profissionais autônomos qualificados, como cabeleireiros. Tais medidas adotadas, segundo o governador, ajudam a “oxigenar” a economia local, o que poderia gerar novos empregos .



“Nada justifica que tenha tanta gente pobre, é falta de oportunidade. E é isso que estamos fazendo, socorrendo no primeiro momento, qualificando e colocando no mercado de trabalho”, afirma Brandão.



Como forma de financiamento do projeto, o chefe do executivo maranhense explicou que os recursos aplicados vieram de taxas nas vendas de armas , munições, mineradoras de ouro e na venda de cigarro.



“Não é apenas para dar o peixe, é dar o anzol e ensinar a pescar, para que eles possam realmente ter uma vida melhor e mais digna. Não tenho dúvidas que vamos tirar essas pessoas da extrema pobreza”, completa o governador.