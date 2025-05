Crianças são atropeladas ao atravessar rua em Cascavel, no Paraná

Duas crianças, de 9 e 10 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam a rua em Cascavel, no Paraná , na quarta-feira (7).



Uma câmera instalada no comércio do outro lado da rua registrou o que aconteceu. As meninas saem da loja e conferem se algum carro está vindo antes de atravessar. Elas correm após a passagem de um veículo, mas são atingidas por outro, que vinha na direção contrária.



Com o impacto, elas foram arremessadas. A mais nova teve ferimentos no pescoço, no rosto e nas pernas, enquanto a mais velha sofreu traumatismo craniano e segue internada em estado grave no hospital. O motorista ajudou a prestar socorro.