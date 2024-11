Perseguição e tiroteio param o trânsito em importante rodovia do Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de quatro suspeitos, sendo um deles menor de idade, pelo furto de um carro de luxo na tarde do último sábado (9). Os criminosos trafegavam em alta velocidade na rodovia Washington Luís, no Rio de Janeiro, e não obedeceram à ordem de parada dos agentes, o que iniciou uma perseguição. Os indivíduos perderam o controle do carro durante a fuga , colidiram e iniciaram um tiroteio contra os oficiais, que possuíam apoio aéreo e terrestre. Além do carro roubado, foram apreendidos uma pistola 9mm com numeração suprimida, um carregador, 11 munições e itens de valor, como celulares, relógios e cordões.