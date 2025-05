Homem morre durante o próprio aniversário ao participar de roleta-russa, segundo a polícia

Um homem morreu baleado na festa de seu aniversário de 38 anos em Campinas , no estado de São Paulo. A polícia concluiu que a vítima estava jogando roleta-russa , uma 'brincadeira' que consiste em colocar uma bala no tambor de uma arma e puxar o gatilho contra si, contando com a chance de a munição não estar no cano do revólver.



O homem estava no fundo de um bar com pelo menos quatro amigos. O grupo manuseava uma pistola e um revólver , utilizado no jogo. Após o aniversariante disparar contra si, os amigos levaram a vítima para o hospital mais próximo em uma caminhonete, porém, o homem já estava sem vida quando chegou na unidade.



Apesar de a polícia concluir que o grupo praticava roleta-russa, a família da vítima contesta essa versão e afirma que o disparo foi acidental . A arma foi apreendida.