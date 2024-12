Polícia procura suspeitos que balearam homem na cabeça em Guarulhos

A polícia de Guarulhos investiga as causas do crime contra um homem baleado enquanto se dirigia para sua casa, nesta terça-feira (3). Por meio de câmeras de segurança de uma portaria, os agentes tentam identificar se a ação foi uma tentativa de assalto ou uma execução premeditada. Segundo Pedro Lima, delegado responsável pela ocorrência, a moto é um artigo de luxo muito visado por bandidos, mas no momento não é possível saber a motivação do crime. Os suspeitos continuam foragidos e a vítima, baleada na cabeça, está internada em estado grave.