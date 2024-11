'Praça dos Três Poderes é um dos lugares mais seguros do Brasil', garante secretário do DF

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, o secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirma que o atentado que ocorreu nesta quarta-feira (13) em Brasília serve de exemplo para que a segurança no local seja melhorada. No entanto, garante que “a Praça dos Três Poderes é um dos lugares mais seguros do Brasil, quem sabe, até do mundo”, com quase nenhuma incidência de crime na região. Segundo Patury, conversas com a governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, e com Alexandre de Moraes foram feitas medidas para reavaliar o sistema de proteção da área.