Prefeito de Boa Vista da Aparecida (PR) atropela e mata jovem com carro oficial

O prefeito de Boa Vista da Aparecida, no estado do Paraná, Leonir Antunes dos Santos (PL), é acusado de atropelar e matar Renan César Ribeiro, de 26 anos, com um carro oficial da prefeitura da cidade, na última segunda-feira (28). Em depoimento, Leonir afirmou que se sentiu ameaçado pelo jovem. Segundo as autoridades, "diversas inconsistências" no discurso do prefeito foram encontradas, como dizer que não ficou no local, pois moradores locais encaminharam Renan ao hospital, o que aconteceu somente quatro horas após o acidente .