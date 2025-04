Mulher tem celular roubado por falso entregador em São Paulo; veja vídeo

Uma mulher teve o celular roubado na região central de São Paulo . O suspeito, de moto e com uma mochila de entregador, vai em direção à vítima, que estava sentada na frente de uma casa mexendo no telefone — ele aproveita o momento de distração dela para agir.



Em imagens divulgadas recentemente, é possível ver que ele puxa o aparelho da mão da mulher e acelera a moto, ela levanta e corre atrás do criminoso , mas não consegue alcançá-lo.



Moradores da região alertam que esse mesmo assaltante tem feito várias vítimas pelo bairro do Brás , mas, a Polícia Militar garante que não foi chamada para o endereço.