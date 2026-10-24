Advogada fala sobre o desafio de vencer no mercado árabe: ‘Nunca quis estar abaixo de ninguém’ Direto de Dubai, Ana Paula Galli concedeu uma entrevista a Fabi Saad para o ‘Mulheres Positivas’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ana Paula Galli, mentora da Global Connect, compartilha sua experiência de vida em diferentes países e os desafios enfrentados como mãe e profissional.

Em 2008, durante uma mudança para Dubai, Ana Paula enfrentou um parto de emergência, aprendendo a importância de expressar suas opiniões para lutar pela vida do filho.

Inspirada por seu pai e outras mulheres, Ana Paula sempre buscou igualdade, acreditando que seu trabalho é tão importante quanto o de qualquer homem.

Ela aconselha mulheres a conquistarem respeito e espaço através de disciplina, trabalho e postura, destacando a importância da dedicação e seriedade profissional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ana Paula Galli no prêmio 'Mulheres Positivas' em Dubai Reprodução / Linkedin Ana Paula Galli

No Mulheres Positivas desta semana, Fabi Saad entrevistou a advogada Ana Paula Galli, mentora da Global Connect, direto de Dubai, onde foi organizado um encontro com empreendedoras na Câmara Árabe-Brasileira.

“Nós juntamos mulheres incríveis aqui em Dubai. Mulheres de diferentes áreas: do mercado financeiro, da área da saúde, do entretenimento, da educação. E foi incrível. São mulheres que eu admiro profundamente pelo trabalho que fazem. São mulheres expatriadas. E ser bem-sucedidas num ambiente competitivo e desafiador é muito complicado, sobretudo para uma mulher [...]. É admirável a forma como essas mulheres venceram em terras árabes”.

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Mãe de três filhos, Ana Paula passou anos viajando por causa da carreira do marido até se estabelecer nos Emirados Árabes Unidos, lugar onde se consolidou profissionalmente.

“Todas essas mudanças com filhos são desafiadoras e tentar manter a nossa identidade, não só como mãe, mas como profissional, é uma coisa importante, porque nós não podemos. Para mim, sempre foi um desafio não só ser mãe, como eu sempre quis, mas como profissional. Meu pai e minha mãe, como exemplos, sempre me ensinaram a importância da mulher na sociedade.”

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Dificuldades na gestação

Ana Paula chegou a Dubai no ano de 2008, com um filho de um ano e grávida de cinco meses. Ao completar os seis meses, ela sofreu um rompimento na bolsa e teve que passar por uma cesárea de emergência, passando dois dias em trabalho de parto no American Hospital, que não aceitava bebês com menos de 28 semanas.

“Ele tinha 910 gramas e eu não conhecia absolutamente nada do país, não conhecia ninguém, estava aqui só com meu marido e meu filho de um ano, então o que eu aprendi é que eu aprendi realmente, acho que a maior parte das coisas, nesse momento, no momento em que você sabe que o teu filho e a vida de alguma outra pessoa dependem exclusivamente dos seus conhecimentos.”

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Apesar dos desafios, ela tira esse acontecimento como um aprendizado em expressar suas opiniões de maneira mais incisiva para lutar pela vida do filho, buscando informações e acreditando no processo, mesmo quando as situações difíceis se apresentavam.

Ana Paula revela que sempre teve o pai como inspiração, que respeitava e tinha ao seu lado mulheres inspiradoras, e isso acabou servindo de impulso a ela para nunca estar abaixo de ninguém.

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“Eu sempre quis olhar de igualdade com o par. Eu não sou menos do que ninguém; eu sou igual a ele, porque nós somos o mesmo. Apesar de eu ser mulher e ele ser homem, a minha essência, o meu trabalho é tão importante quanto o dele, então isso foi o meu lema na minha vida inteira.” (Ana Paula Galli)

Ela aconselha as mulheres a construírem o respeito por meio da disciplina, trabalho e postura. “Nós temos que encarar os desafios profissionais com maior seriedade e continuar com as nossas metas, porque o nosso trabalho é importante, seja ele qual for. E esse é o meu lema: ‘O teu trabalho, a tua dedicação, a tua seriedade, a tua disciplina é a base de tudo’”.

Assista à entrevista na íntegra:

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