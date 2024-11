Aos 57 anos, Claudia Raia desabafa sobre etarismo: 'Não tem protagonistas 50+'

A artista Claudia Raia , de 57 anos, em entrevista ao Mulheres Positivas , da RECORD NEWS , nesta quinta-feira (7), contou que as atrizes sofrem com o etarismo , já que não são mais convidadas para protagonizar obras depois que envelhecem. "Cadê as protagonistas de 50 ou 60 anos? Não tem. Se você for olhar as séries gringas e tiver um projeto com uma protagonista como a Jane Fonda , a produtora é ela. Porque ela foi atrás do projeto dela. Então, para mim, produzir me dá uma autonomia maravilhosa", detalha.