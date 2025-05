Uma famosa galeria em Londres, no Reino Unido, abrirá uma exposição na sexta-feira (9) com quase cem pinturas produzidas pelo multiartista Bob Dylan . As obras são baseadas em esboços que o cantor fez entre 2021 e 2022. A mostra apresentará retratos, paisagens e cenas com as quais o artista teve contato durante suas turnês.