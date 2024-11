'Artista é o médico da alma': Claudia Raia fala sobre carreira e maternidade no 'Mulheres Positivas'

A edição do Mulheres Positivas, da RECORD NEWS, desta quinta-feira (7), recebe Claudia Raia , que protagoniza a terceira temporada do musical Conserto para Dois, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo. A atriz, produtora teatral e bailarina compartilha sua trajetória e paixão pela atuação e comédia. “Minha mãe era bailarina também e, quando eu tinha 3 anos, ela me apresentou o teatro como um lugar sagrado”, conta. Apesar de ter papéis memoráveis na televisão, Claudia afirma que “nada chega ao nível da emoção do ao vivo”. Além disso, ela detalha os desafios da profissão , como o etarismo e a conciliação da maternidade com os palcos.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS todas as quintas-feiras, às 22h30.