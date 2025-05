Gilberto Gil anuncia cruzeiro da turnê ‘Tempo Rei’ para dezembro de 2025

A última turnê do cantor Gilberto Gil , Tempo Rei, ganhará um palco em alto-mar. O cruzeiro vai acontecer entre os dias 1º e 4 de dezembro de 2025 e partirá do porto de Santos, com destino ao Rio de Janeiro . Além de Gil, também se apresentarão artistas convidados que ainda não foram anunciados. As vendas para as cabines começam na segunda-feira (12).