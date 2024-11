'Confie em si mesma': Gabriela Comazzetto, general manager do TikTok, vai ao 'Mulheres Positivas’

O programa Mulheres Positivas , da RECORD NEWS, recebeu nesta quinta-feira (14) Gabriela Comazzetto, general manager de Global Business Solutions do TikTok para a América Latina. Com 24 anos de experiência e uma trajetória impressionante por grandes empresas, como Facebook, Twitter, Microsoft e Ambev, Gabriela compartilhou valiosas reflexões sobre o caminho para o sucesso , especialmente com relação a confiar em si mesma. “Trabalhar a coragem é fundamental para construir algo pessoal ou profissionalmente.”