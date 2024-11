'Mulheres Positivas' entrevista Sylvia Design, a maior vendedora de sofás do Brasil

No episódio do programa Mulheres Positivas, da RECORD NEWS, desta quinta-feira (17), a convidada Sylvia Design falou sobre sua trajetória, desde o sertão do Ceará até conquistar o posto de maior vendedora de sofás do Brasil. A empresária Josefa Adecilda Silva de Araújo, de 52 anos, foi babá e empacotadora até alcançar o sucesso no setor de vendas de móveis. Ela disse que o importante é sonhar grande e não ter medo de arriscar. "Bora sonhar grande, bora ser feliz!", disse.



