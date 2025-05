'Facilidade de me colocar', revela CMO da Mastercard sobre postura que a ajudou na profissão

No programa Mulheres Positivas de quinta-feira (1º), Fabi Saad recebe a CMO da Mastercard, Taciana Lopes, que conta um pouco de sua trajetória profissional. “Eu vim de uma cidade do interior de Minas [Formiga], uma cidade superpequena, de uma família que ninguém trabalha no mundo corporativo. Mas, ainda assim, eu sabia que esse era o meu caminho, essa era minha vontade, e eu fui me preparando para isso”, diz a executiva.



A CMO revela que se mudou para Belo Horizonte com 15 anos, visando se preparar para ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais. Já na faculdade, Taciana percebeu a necessidade do estudo de inglês e participou de um programa de intercâmbio pela instituição.



“Eu passei seis meses nos Estados Unidos. Lá, além de estudar em uma universidade americana, eu entendi que ter uma vivência, experiência de trabalho internacional, também seria interessante para o meu currículo, então me voluntariei, trabalhei de graça”, diz a profissional.



Sobre o caminho que trilhou até o alto cargo, Taciana destaca que a facilidade de se colocar em diferentes situações a ajudou a alcançar o sucesso profissional . "Eu consigo ter conversas difíceis, e eu acho elas tão importantes", completa.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.