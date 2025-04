‘Onde todo mundo via risco, eu via oportunidade’, diz Gabriela Onofre sobre mudança de carreira

Em entrevista ao Mulheres Positivas desta quinta-feira (24), Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe Brasil, comenta sua trajetória profissional — da engenharia de alimentos ao mercado publicitário — e as dificuldades de organizar a rotina diante de uma mudança de carreira e das responsabilidades familiares.



No setor de marketing, a executiva afirma que pretende desenvolver uma estratégia ainda mais direcionada, para facilitar a conexão das marcas com seus consumidores.



Entretanto, ela ressalta a importância de cautela ao alcançar o público final — especialmente no que diz respeito à coleta de dados digitais. “O marketing digital está mais inteligente, mas também é preciso cuidado para não entrar numa esfera íntima das pessoas também”, analisa.



Gabriela avalia que a transição da engenharia para a publicidade foi uma decisão marcante em sua trajetória. No universo digital, enxergou oportunidades de crescimento. “Onde todo mundo via risco, eu via oportunidade”, destaca.



A rotina familiar e a criação dos filhos também a levaram a refletir sobre seu dia a dia. Mãe de dois adolescentes — um de 16 e outro de 19 anos —, ela afirma que dois fatores foram fundamentais: aceitar a impossibilidade de conciliar plenamente o trabalho com a vida doméstica e dividir as responsabilidades com outros membros da família.



