‘Mulheres Positivas’: diretora de marketing da Heineken fala sobre amor pela publicidade

O programa Mulheres Positivas desta quinta-feira (6) contou com a participação de Cecília Preto, diretora de marketing da Heineken. Cecília foi jurada do festival Cannes Lions 2024 — o principal prêmio da publicidade mundial. A gerente disse que se formou em administração de empresas na USP e sempre teve em mente a vontade de trabalhar com publicidade. Depois de formada, Cecília se mudou para a França , onde cursou mestrado. “Eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu gosto. Quando eu me vejo, eu fico muito mais tempo e invisto muito mais energia, de tão apaixonada que eu sou”, comentou a gerente.



A gestora ainda detalhou a ida dela às terras francesas, que se deu por conta de um relacionamento à distância com o ex-marido, que é natural do país. Antes de chegar à França, Cecília fez um breve curso de conversação em francês — por menos de um ano. “A gente estava namorando à distância, a gente tomou a decisão de casar e eu me mudei para lá. No que eu me mudei, ele trabalhava, eu estava prestando os mestrados ainda, tinha que resolver coisas, e fui aprendendo [a falar francês] falando na rua.”