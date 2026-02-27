Logo R7.com
'Mulheres Positivas' entrevista Hortência Marcari

Hortência compartilha experiências como atleta, disciplina e o poder da mente vencedora

Mulheres Positivas|Do R7

A entrevistada do 'Mulheres Positivas' desta quinta-feira (27) é a ex-atleta Hortência Marcari. Além de discutir sua trajetória no esporte, a atleta fala sobre a importância do compromisso e da disciplina com a saúde.

