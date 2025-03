'Mulheres Positivas': Fabi Saad visita enoteca Divvino, em Paris

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (13), Fabi Saad visitou a enoteca Divvino, em Paris, para conversar com a sommelier Marina Giuberti, dona do local. Marina conta que chegou à Europa há mais de 20 anos, quando desembarcou na Itália para um Master Food & Wine, curso relacionado ao universo do vinho . Em sua chegada ao país, a sommelier já falava italiano graças a cursos gratuitos oferecidos a descendentes no Circolo Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.



Marina relata que tinha o sonho de provar alguns dos “melhores vinhos do mundo.” Para isso, a empreendedora passou a realizar funções cada vez mais próximas dos chefes, os quais tinham acesso àqueles vinhos. “Um dia, o chefe acabava falando ‘Marina, o que você quer?’. E eu falava assim: ‘Eu quero provar tais vinhos’. E ele respondia: ‘Com certeza!.”