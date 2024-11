'Não desista do seu filho': Mulheres Positivas recebe Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni

No programa Mulheres Positivas desta sexta-feira (29), da RECORD NEWS, Ana Carolina Oliveira compartilhou um emocionante relato sobre sua experiência como mãe. Aos 40 anos, ela se tornou a vereadora mais votada da história de São Paulo . Entre os principais objetivos de sua campanha estão a ampliação dos programas de saúde mental nas escolas. Ela busca garantir que psicólogos possam identificar com mais facilidade problemas enfrentados pelos alunos em casa. Ana Carolina também reforçou a importância do papel das famílias no acolhimento de crianças e adolescentes.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS todas as quintas-feiras, às 22h30.