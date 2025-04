‘Mulheres Positivas’: vencedora do Miss Brasil 2016 relata dificuldades enfrentadas pós-concurso

Na edição do programa Mulheres Positivas desta quinta-feira (3), Fabi Saad recebe Raissa Santana, modelo internacional vencedora do Miss Brasil 2016. Raissa conta que, apesar de ter vencido o concurso, o sucesso não foi imediato. “Faz nove anos que eu ganhei o Miss Brasil, e faz poucos anos que eu consegui proporcionar esse conforto para a minha família e para mim também. Então foram muitos anos trabalhando e batalhando para conseguir isso. Eu ganhei um prêmio [em dinheiro] no Miss Brasil que foi muito significativo, mas eu achei que ia trabalhar um pouco mais, e conseguir ter esse conforto mais rápido”, diz a modelo.



Raissa explica que assinou um contrato com o concurso que não permitiu tantas ações com grandes marcas , apesar da conquista. “Durante esse um ano eu não trabalhei. [Eu fiz] poucas coisas. Depois que passou o concurso, eu entrei para uma agência grande, fiquei três anos lá, trabalhei muito, aí eu comecei a desenvolver minha carreira”, completa.



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.