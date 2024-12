Programa 'Mulheres Positivas' aborda a saúde visual com Silvina Mirabella

O programa Mulheres Positivas , da RECORD NEWS, de quinta-feira (5), recebeu Silvina Mirabella, General Manager Retail da EssilorLuxottica, para falar sobre a importância da saúde visual . Silvina, uma das maiores autoridades do setor, com mais de 25 anos de experiência no mercado, compartilhou importantes reflexões sobre o impacto das telas no dia a dia — um dos principais vilões da saúde ocular, especialmente entre crianças em fase escolar. O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS todas as quintas-feiras, às 22h30.