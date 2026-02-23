Violência contra a mulher: 'Estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo', diz desembargadora

O Mulheres Positivas da última quinta-feira (19) recebeu Ivana David, desembargadora do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que relembrou o começo da carreira, quando a magistratura era menos acessível às mulheres, e os avanços recentes, como as primeiras mulheres ocupando posições de liderança.



Ivana também destacou suas contribuições na proteção às mulheres, como a criação da primeira vara especializada em violência doméstica e a adaptação das leis. Em bate-papo com Fabi Saad, a magistrada ilustrou a importância das mulheres buscarem os canais de denúncia e quebrarem o ciclo de violência.



“As mulheres, e graças à imprensa, estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo. Estão aprendendo a denunciar. Estão saindo daquela zona obscura, de medo, de não saber o que vai acontecer, ou pior, que não vai dar em nada. E estão aprendendo a procurar, no primeiro momento, as delegacias especializadas, as casas das mulheres e até o sistema de Justiça”, comentou.



