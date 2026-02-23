Violência contra a mulher: 'Estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo', diz desembargadora
Desembargadora Ivana David destaca a importância do combate à prática e de políticas e leis voltadas ao gênero
O Mulheres Positivas da última quinta-feira (19) recebeu Ivana David, desembargadora do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que relembrou o começo da carreira, quando a magistratura era menos acessível às mulheres, e os avanços recentes, como as primeiras mulheres ocupando posições de liderança.
Ivana também destacou suas contribuições na proteção às mulheres, como a criação da primeira vara especializada em violência doméstica e a adaptação das leis. Em bate-papo com Fabi Saad, a magistrada ilustrou a importância das mulheres buscarem os canais de denúncia e quebrarem o ciclo de violência.
“As mulheres, e graças à imprensa, estão aprendendo a ter coragem e quebrar esse ciclo. Estão aprendendo a denunciar. Estão saindo daquela zona obscura, de medo, de não saber o que vai acontecer, ou pior, que não vai dar em nada. E estão aprendendo a procurar, no primeiro momento, as delegacias especializadas, as casas das mulheres e até o sistema de Justiça”, comentou.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
'Dê uma chance visitando nosso país': empresária rebate julgamentos sobre os Emirados Árabes
Maryam bin Al Shaikh é a convidada do 'Mulheres Positivas' desta quinta (12) e destaca programas de incentivo feminino no mercado
Empresárias gaúchas destacam inovação com foco no cliente para sucesso do negócio
No Mulheres Positivas de quinta (5), Fabi Saad recebe Gabriela Micaelson, Andreia Gentilini e Juciane Casagrande
Renata Alves celebra sucesso nacional e revela: 'Nunca imaginei sair de Aracaju'
Apresentadora fala sobre desafios e conquistas durante o programa ‘Mulheres Positivas’
'Mulheres Positivas' na Espanha: conheça histórias de brasileiras que venceram no país europeu
Quatro mulheres relatam, durante evento, desafios e conquistas de viver fora do Brasil
Daniela Gontijo faz história no mercado de luxo: 'Quando você não tem opção, você faz dar certo'
Executiva comenta sua jornada até se tornar líder da Louis Vuitton na América do Sul
'O lugar do autista é onde ele quer estar', diz presidente da ABADS no 'Mulheres Positivas'
Programa de quinta-feira (11) entrevista Rose Amorim, presidente da ABADS, e Marcia Rocha, relações institucionais da instituição; veja na íntegra
Assista à íntegra do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (20)
Karina Oliva, da Gattaz Health, conversa com Fabi Saad sobre empreendedorismo feminino e saúde mental
Empresas precisam entender os comportamentos da Geração Z, diz CEO de plataforma de empregos
Ana Paula Prado, da Redarbor Brasil, é a convidada do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (13)
Pessoa com deficiência não pode ser contratada só para preencher cota, diz Alessandra Trigo
Consultora e mestre em Direito é a convidada do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (6)
'Mulheres Positivas' recebe Bruna Tavares, referência mundial em maquiagem; veja na íntegra
Conheça a trajetória de Bruna Tavares, da faculdade de jornalismo ao sucesso internacional no setor de cosméticos
'Mulheres Positivas' recebe a vice-presidente de marketing da Stellantis LATAM; veja na íntegra
Alessandra Souza foi a convidada de Fabi Saad nesta semana
Assista ao 'Mulheres Positivas' desta quinta-feira (2) na íntegra
Conheça a trajetória de Franciane Tartari, que saiu do Brasil para brilhar na gastronomia internacional
Assista à íntegra do Mulheres Positivas de quinta-feira (25)
A primeira mulher e latino-americana a liderar a Roche Farma Brasil compartilha sua história inspiradora
'Nós nos tornávamos invisíveis a partir dos 40 anos', diz influenciadora Drica Divina
Produtora de conteúdo sobre beleza madura é a convidada do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (18)