Arcebispo anglicano renuncia após admitir negligência em caso de abuso infantil

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, renunciou nesta terça-feira (12) após admitir ter sido negligente com relação a abusos que teriam sido cometidos por um advogado próximo à igreja. O suspeito, John Smyth, promovia acampamentos para jovens cristãos onde ao menos 130 crianças e adolescentes relatam terem sido vítimas de abusos . Uma delas afirmou ter tentado várias vezes se comunicar por cartas com as autoridades, mas foi ignorada. Smyth morreu em 2018, na África do Sul, sem responder criminalmente pelas acusações. Em comunicado divulgado pelo Palácio de Lambeth, o arcebispo admitiu "falhas graves" ao ignorar as denúncias.