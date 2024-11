Atleta corre 30 maratonas em 30 países por um mês para financiar pesquisas de doença sem cura

O atleta Mike Humphreys se desafiou a correr 30 maratonas, durante 30 dias, em 30 países diferentes, com o objetivo de arrecadar fundos para pesquisas sobre doenças do neurônio motor , que ainda não têm cura. A motivação veio quando um amigo de Humphreys descobriu ser portador. A condição afeta o sistema nervoso, levando ao enfraquecimento muscular, o que pode resultar, por exemplo, na perda da fala. "Se eu puder aumentar a conscientização, podemos obter mais dinheiro e, com sorte, chegar a uma cura ou a tratamentos mais acessíveis", afirmou o corredor.