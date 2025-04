Se programa nuclear do Irã avançar, é um risco para todos os países, afirma especialista

“O Irã , de fato, é um país que é um risco, não só para o Oriente Médio, mas para os Estados Unidos e para todos os países”, afirma Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11). Segundo ele, se o programa nuclear iraniano avançar, é possível que o país se torne uma nova Coreia do Norte , com potencial de desestabilizar todas as nações.



O governo americano anunciou, na última quinta-feira (10), um novo pacote de sanções contra o Irã. Segundo um comunicado do Departamento de Estado, as medidas visam atacar uma operadora de terminal chinesa que recebeu recentemente oito carregamentos de petróleo bruto iraniano.



As penalidades acontecem às vésperas de uma reunião entre representantes dos dois países, com objetivo de discutir o programa nuclear iraniano. O Irã pediu um acordo real e justo como os Estados Unidos, enquanto o presidente americano Donald Trump ameaçou usar a força militar para impedir o desenvolvimento de armas nucleares no país caso não ocorra um acordo.