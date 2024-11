Bandeiras, cavalos e trompetes: veja a cerimônia de recepção de Xi Jinping no Palácio da Alvorada

Após o encerramento da cúpula do G20, o presidente Lula recebeu o líder chinês, Xi Jinping , com homenagens da guarda do Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quarta-feira (20). O encontro pode fortalecer e ampliar os acordos bilaterais e investimentos com o país asiático, o principal parceiro comercial do Brasil. A expectativa é que, pelo menos, 30 negociações sejam feitas. Além disso, a reunião ocorre semanas depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que já anunciou intenções em taxar importados chineses.