‘Guerra comercial com a China tem o próprio povo americano como vítima’, diz professor

“A guerra comercial com a China terá o mundo e o próprio povo americano como vítima”, afirmou Mauro Rochlin, professor de economia do Ibmec, em entrevista ao Jornal da Record News. Donald Trump, eleito o novo presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), prometeu impôr tarifas de até 20% em produtos de países asiáticos e de 60% sobre a China . Segundo Rochlin, essas barreiras alfandegárias vão “pesar no bolso do importador americano , que, certamente, vai transferir a sobretaxa ao mercado interno”.