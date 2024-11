CIA quer contratar espiões que vivem no Irã, na China e na Coreia do Norte; entenda

A CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos , publicou anúncios de ofertas de emprego nas redes sociais à procura de espiões do Irã, China e Coreia do Norte. Não há detalhes de benefícios ou salários da vaga, mas a agência instruiu os interessados a não utilizarem computadores de casa ou trabalho para enviar as informações solicitadas, além de sugerir o uso da Dark Web, a internet obscura, a fim de dificultar o rastreamento do candidato. Isso porque, em países como a China , o serviço de espionagem pode resultar em prisão perpétua.



De acordo com um porta-voz da CIA, o “objetivo é trabalhar com pessoas que vivem sob regimes autoritários”, onde a tensão das relações com os norte-americanos é maior. Para o governo americano, “muitos cidadãos estão insatisfeitos nesses países e até mesmo os funcionários públicos podem estar dispostos a colaborar”.