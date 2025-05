Análise: países europeus passam a investir mais em defesa enquanto EUA se afastam da Otan

A Finlândia vai realizar exercícios militares envolvendo tropas de países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) . Em conversa com o Conexão Record News nesta terça-feira (6), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, afirma que os exercícios têm dois objetivos: defesa e preparação, e o controle da região do Ártico, por ser uma rota de passagem para navios e pelos recursos naturais da região.



“Ela (Otan) não tem mais o apoio total de seu principal aliado (EUA),” comenta Pasquarelli sobre o afastamento de Trump em relação à organização . Segundo o especialista, apesar de perder o apoio dos Estados Unidos, a Otan passou a aumentar os investimentos militares e a relação entre os países da União Europeia .



O objetivo dos exercícios é reforçar as capacidades defensivas na região e desenvolver a cooperação entre os membros do tratado. As atividades se concentram no planejamento e na execução de operações terrestres em conjunto. Cerca de 900 soldados suecos e 350 do Reino Unido vão participar da operação. A força aérea finlandesa vai apoiar as manobras aéreas.