‘Ganhos em conjunto superam perdas', diz economista sobre acordo com a União Europeia

Em entrevista ao Mundo Record News nesta sexta-feira (6), o economista Roberto Troster afirmou que o “Brasil vai sair ganhando” com o acordo de associação comercial entre o Mercosul e a União Europeia , aprovado na reunião realizada nesta sexta-feira (6), no Uruguai, com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen . Embora o tratado possa prejudicar alguns países — como a França, que é um dos maiores produtores agrícolas da Europa —, o especialista diz que “os ganhos do conjunto superam em disparado as perdas” de determinados setores. O tratado, cujas negociações se arrastavam há 25 anos, promete impulsionar o comércio entre as duas regiões, beneficiando mais de 700 milhões de pessoas em ambos os continentes.