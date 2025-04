Trump diz que América Latina deve escolher lado em guerra tarifária, e China ameaça retaliações

Em comunicado emitido nesta segunda-feira (21), a China afirmou que vai retaliar países que firmarem com os Estados Unidos acordos comerciais que venham de encontro aos interesses chineses. O país asiático já se posicionou de maneira firme e disse que manterá sua posição em relação às tarifas americanas .



Por outro lado, de acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump se prepara para pressionar nações que buscam reduzir ou isentar tarifas a restringirem o comércio com a China. Segundo o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News , a América Latina pode se ver no centro dessa disputa comercial.



“Trump disse que esses países provavelmente deveriam boicotar a China e priorizar os Estados Unidos. Então o que a China disse? Olha, isso não vai ajudar ninguém, é um jogo em que todo mundo vai sair perdendo, e caso esses países façam isso, a China vai retaliar. Hoje, a China é o maior parceiro comercial de quase todos os países da América Latina", diz.