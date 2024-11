Polícia espanhola desmonta grupo que usava drones para transportar haxixe da África para a Europa

A polícia da Espanha usou de câmeras com visão noturna para detectar e desmontar uma organização criminosa que usava drones para transportar haxixe, um derivado da maconha, da África para a Europa. Segundo as autoridades, o grupo lançava os “miniaviões”, que podiam percorrer 50 km com até 10 kg de droga, do norte do Marrocos para o sul da Espanha. O território espanhol é o mais usado por traficantes como porta de entrada de substâncias ilegais, por conta da proximidade com o continente africano.