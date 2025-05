Grandes incêndios avançam rapidamente sobre regiões do Minnesota, nos Estados Unidos

Incêndios de grandes proporções se espalharam por diversas regiões dos Estados Unidos nesta quarta-feira (15). Nas imagens, é possível ver o fogo atingindo pontos do estado de Minnesota, com nuvens de fumaça no céu. Segundo os bombeiros, ao menos três grandes focos continuam ativos e se espalhando rapidamente. Os incêndios já consumiram 143 km² de vegetação — o equivalente à cidade de Recife, capital do Pernambuco. Até o momento, as causas do incidente não foram divulgadas e também não houve o registro de feridos.