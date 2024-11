Urgente: Irã convoca reunião no Conselho de Segurança da ONU nesta segunda

Convocado pelo Irã, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir nesta segunda-feira (28), em caráter de urgência, para debater a última ofensiva de Israel . No sábado (26), dezenas de jatos israelenses cruzaram o céu iraniano em resposta a um bombardeio feito no começo do mês. O premiê Benjamin Netanyahu elogiou a ação do Exército e afirmou que “todos os alvos planejados foram atingidos com sucesso”. Em meio às negociações para um cessar-fogo , o presidente do Egito sugeriu uma trégua de dois dias na Faixa de Gaza em troca de quatro reféns.