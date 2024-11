Veja a pedra! Esmeralda rara é leiloada por valor recorde de R$ 51 milhões na Suíça

Cravejada em um broche de diamantes da Cartier, uma esmeralda de 37 quilates foi leiloada por US$ 8,8 milhões, o equivalente a R$ 51 milhões, na Suíça . Esta foi a segunda vez que a pedra foi vendida — a primeira foi em maio de 1969. Segundo a casa de leilões Christie’s de Genebra, trata-se de um valor recorde.



Um colar do século 18 foi arrematado por R$ 27 milhões no leilão da Sotheby’s nesta semana. Com quase 500 diamantes de 300 quilates, a joia estaria relacionada a um escândalo que contribuiu para a queda de Maria Antonieta , a última rainha da França.