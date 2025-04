Pesquisa coloca Uruguai como o país mais caro para se morar na América Latina

Segundo pesquisa, Uruguai é o país mais caro para se viver na América Latina. O Brasil está na oitava posição, sendo uma das opções mais acessíveis da região.



A pesquisa funciona por um sistema de pontuação: quanto mais pontos, mais caro é o custo de vida do local. O Uruguai ficou na liderança, com 46,33 pontos, seguido por Venezuela, com 35,87 pontos e, em terceiro lugar, a Argentina, com 35,75 pontos, enquanto isso o Brasil ficou com uma pontuação de 25,56.



A avaliação de pontos foi feita a partir de uma análise em 12 mil cidades se baseando no impacto da inflação no poder de compra da população e os valores de aluguéis, alimentos e serviços.